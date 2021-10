Unemat realiza ação com alunos de ensino fundamental e médio de Alta Floresta

No dia 28 de setembro, aconteceu a ação “Uma tarde na praça: redescobrindo as árvores através do QRCode” que foi organizada pelos projetos de extensão: “Dando vozes às árvores: uma interação entre tecnologia, natureza e o homem” coordenado pela professora doutora Muriel da Silva Folli e “Geotecnologias como ferramentas de inclusão digital: um olhar de como é o meu lugar” coordenado pelo professor doutor Edgley Pereira da Silva.

A ação foi direcionada para alunos de ensino fundamental e médio e visou a interação entre escola e universidade, bem como a demonstração de algumas das atividades realizadas pelos projetos de extensão e por profissionais de Engenharia Florestal, com o fim de levar a universidade para a comunidade e incentivar esses jovens a ingressarem no ensino superior.

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o curso de Engenharia Florestal, foram feitas demonstrações com equipamentos de geotecnologia (drones) além da leitura de QRCode nas árvores, que os direcionava a um material explicativo pelo celular, contendo informações dendrológicas sobre as espécies. Por fim, foi realizado um sorteio de brindes.

Com a ação, foi possível levar aos alunos um pouco do trabalho que é realizado por um engenheiro florestal bem como pelo campus da Unemat de Alta Floresta através de seus projetos de extensão.

Kauane Porpério/Assessoria