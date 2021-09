Alta Floresta: Prefeitura faz Estudo para abertura do Parque Zoobotânico

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico por meio do Secretário Elói Luiz de Almeida e da Diretora de Turismo Geiziana Nunes, idealizaram a formação de uma Comissão Municipal Interdisciplinar, sendo os integrantes da Secretaria municipal de Meio Ambiente, a Secretária Gercilene Leite Meira e o Diretor de Desenvolvimento José Alesando Rodrigues, da Secretaria de Esportes sendo o Secretário Valdines Antonio Martins, e do departamento de cidades a Engenheira Keytiane Morosini.

Após visita ao Parque para conhecimento da realidade da área, serão iniciados os trabalhos da comissão. Atualmente a área tem sido local de descarte de resíduos sólidos, o que demonstra a necessidade de um amplo trabalho de educação ambiental com o moradores do entorno.

O Secretário Seu Elói Luiz acredita que será um marco histórico, o objetivo da comissão será revitalização e construção da infraestrutura necessária para o uso do Parque Leopoldo Linhares, dando acesso para moradores do entorno, comunidade altaflorestense e turistas. Não mediremos esforços nas estâncias superiores Estaduais e Federais para captar os recursos.

Para Geiziana, Diretora de Turismo, o acesso para uso de trilhas como ferramenta de educação ambiental, lazer, atividade física na natureza é algo importante para a população, eles constantemente cobram a liberação das visitas nos parques municipais. Nós temos verdadeiros diamantes em nosso município que são os parques urbanos, com responsabilidade estudaremos os usos dessas áreas, seja para a prática de ecoturismo, observação de vida silvestre ou contemplação da natureza. O passo seguinte será o diálogo com os conselhos municipais para que as contribuições ao projeto sejam amplificadas.

No dia 23 de setembro foi realizada a primeira visita como ação inicial para mapeamento da realidade local. A limpeza e manutenção segue sendo feita sob a coordenação do Diretor de Cidades João Saulo da Silva (Irmão Saulo).

Assessoria | PMAF