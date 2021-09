Temporal derruba 15 postes e deixa 2 mil casas sem energia em Nova Santa Helena

Um forte temporal registrado na tarde de ontem, terça-feira (21) deixou cerca de 2 mil casas sem energia no município de Nova Santa Helena, norte do estado. A assessoria da Energisa confirmou que houve a queda de 15 postes no município.

Parte dos serviços já foi restabelecida. Após a conclusão dos trabalhos, a empresa estima que os serviços serão restabelecidos para cerca de 1,3 mil residências.

Por outro lado, como os demais postes caíram na zona rural, em áreas de difícil acesso, a previsão da concessionária é de que, nessas regiões, o fornecimento de energia levará mais tempo para ser normalizado. Não foi informada uma estimativa, porém, a empresa detalhou que, para agilizar a substituição dos postes, montou uma força-tarefa com profissionais de diversos municípios da região.

A concessionária ainda ressaltou ao SóNotícias que, neste momento, por conta dos temporais, mantém suas equipes em alerta em todo o Estado.

Uma forte chuva de granizo atingiu Nova Santa Helena ontem a tarde. O secretário municipal de Governo, Douglas Moura, informou que o temporal iniciou por volta das 13h40 e se estendeu até as 15h.

A sede da secretaria municipal de Agricultura destelhou, vidros da fachada também foram arrancados, e também pergolados. Na entrada da cidade, outdoors de propagandas foram arrancados.

De acordo com o secretário, aproximadamente 20 casas foram destelhadas com os fortes ventos. Ainda não há confirmação se houve feridos. O município tem cerca de 3,7 mil habitantes.

