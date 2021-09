PM diz que Governo trabalha para lançar edital até o fim do ano

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, disse que o Governo do Estado trabalha para lançar ainda este ano o edital para o concurso da corporação.

A informação foi repassada durante live do MidiaNews realizada na tarde de segunda-feira (20).

Anunciado pelo governador Mauro Mendes, o concurso da Segurança Pública envolverá também carreiras no Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Politec.

A ideia do comandante-geral é que se lance o edital neste ano para que já no início de 2022 os aprovados iniciem o curso de formação.

Haverá concurso para soldados e oficiais.

No caso da carreira de soldado, os aprovados farão curso na Escola Superior de Formação de Praças. “Onde o candidato faz um curso de 11 meses e sai tecnólogo em Segurança Pública. E então tem a sua carreira de praça da Polícia Militar, [podendo chegar] até subtenente”, afirmou Assis.

Conforme o comandante-geral, no caso do concurso para oficiais os aprovados passarão por um curso de formação na Academia da Polícia Militar com duração de dois anos e meio. “O concursado ele sai bacharel de Segurança Pública chegando até o posto de coronel”, disse.

“Lembrando que o pré-requisito para você fazer o concurso de soldado é qualquer curso superior, inclusive cursos tecnólogos devidamente reconhecidos pelo MEC. Epara para o concurso de oficiais o pré-requisito é ser bacharel em Direito”, acrescentou o comandante.

O comandante afirmou que neste momento a PM realiza estudos com a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Planejamento para definir o número de vagas no certame.

JOÃO PEDRO MONTEAGUDO/Midianews