TIRO E QUEDA 22.09

Louvável a atitude dessa semana do presidente da Câmara de Alta Floresta vereador Tuti. O presidente lançou o desafio de ter todos os funcionários do Legislativo vacinados contra o covid 19. Seu “pedido” é no sentido de que todos os colaboradores tomem a vacina para que os trabalhos do legislativo possam voltar a normalidade sem colocar em risco de saúde os munícipes que buscam acompanhar os trabalhos do legislativo. Segundo ele serão dispensados os servidores que não buscarem a regularização da vacina. Ainda segundo Tuti, “não dá para aceitar nessa altura da pandemia que funcionários públicos que tem como dever atender bem e com segurança a população se negarem a tomar a vacina e expor a população a risco epidemiológico”.

Se essa moda pega! E os comerciantes de nossa cidade tomarem a mesma atitude que o presidente da Câmara, com certeza nossa cidade poderá voltar a normalidade bem mais rápido.

Parabéns àqueles empresários que já aderiram a essa ideia. Conheço alguns que já “exigiram” de seus funcionários que sejam imunizados, o que é bom para os clientes (que não ficarão expostos), para os próprios funcionários e familiares e, claro, para o próprio empresário/comerciante, afinal, a imunização, aliado aos cuidados individuais (e coletivos) se não impede totalmente os riscos da contaminação, irão reduzir de modo muito intenso o risco de que o vírus ainda circulante, perpetue a doença epidêmica.

Em que pese a diminuição do numero de infectado dos últimos dias (números zeraram no sábado e domingo, mas retornaram com força no boletim e segunda-feira), a pandemia só será amenizada quando todos tivermos protegidos e ou imunizados.

Diante do enfrentamento feito pelo presidente do Legislativo, de sugerir de modo enfático aos servidores para que se imunizem, sob pena até de serem afastados, fica uma sugestão tanto pra a CDL, comércio local e secretaria de saúde para que façam um levantamento junto suas empresas para saber quantos funcionários ainda não vacinaram. Desta forma a Secretaria de Saúde pode atuar no sentido de possibilitar uma forma de alguma regularização da vacina junto as empresas que tiverem interesse flexibilizando horários, equipes de profissionais de saúde e doses de vacinas para, por exemplo, fazer atendimento “in loco” para aplicação de vacinas. Quem saber criar um selo ou certificado de imunização 100%. Fica a dica.