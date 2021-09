Casal e bebê de 11 meses morrem em acidente com carretas

Um casal e um bebê de 11 meses morreram carbonizados, durante o acidente envolvendo duas carretas em Nova Mutum, na tarde de ontem quinta-feira (9). O motorista da segunda carreta estava sozinho e conseguiu fugir das chamas.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, as vítimas mortas no acidente estavam na carreta vermelha e não conseguiram sair do veículo após a batida. Após o controle das chamas, feito com um caminhão-pipa, o casal e o bebê foram encontrados carbonizados.

Informações constam que eles foram identificados como Adriano Vitorino dos Santos, de 46 anos, (motorista), Francielle Aparecida dos Reis Santos, 31 anos e o filho deles, Gabriel Alaf, de 11 meses. Eles moravam em Campo Grande (MS).

Por sua vez, o motorista da carreta branca estava sozinho e conseguiu fugir do veículo sem ferimentos. Segundo a equipe de resgate, ele estava em estado de choque, mas assinou termo de recusa de encaminhamento médico.

Os dois veículos estavam carregadas, um com papelão e o outro com milho. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Vitória Lopes/Gazeta Digital