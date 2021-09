Vereadora Ilmarli homenageia a professora Mônica Marques com o Prêmio Mulher Destaque

Com o sentimento de reconhecimento à luta e a representatividade, a vereadora Ilmarli Teixeira (PT) homenageou a professora Mônica Gonzaga Marques Benetti com o Prêmio Mulher Destaque 2021, na noite de sexta-feira (03.09) durante ato solene realizado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Alta Floresta.

A honraria foi oficializada por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2021 aprovado pelo soberano plenário na sessão ordinária do dia 2 de março em consonância com a Lei Municipal nº 1.558, de 3 de julho de 2007.

Vereadora Ilmarli ressaltou que o Prêmio Mulher Destaque concedido à sua homenageada é um reconhecimento à luta dessas mulheres que inspiram outras pelas suas atitudes e o seu empoderamento feminino em razão da sua grande contribuição para o reconhecimento do papel da mulher na sociedade.

Durante a entrega da honraria a vereadora Ilmarli destacou a atuação da professora Mônica, principalmente como presidente do Conselho Municipal de Educação na fiscalização da gestão pública e enalteceu o merecimento de sua homenageada em receber o prêmio.

“Tenho a grata satisfação de homenagear a Mônica, uma mulher ímpar, que representa hoje, com muita sabedoria, o Conselho Municipal de Educação. Entregar a Mônica, essa referência, é dizer da participação, da grandeza, e do conhecimento dessa representatividade”

Em agradecimento, Mônica Marques dedicou a homenagem aos seus colegas do Conselho Municipal de Educação. “Quero agradecer a vereadora Ilmarli, minha colega, companheira, amiga de trabalho do Sintep. É uma satisfação poder estar aqui representando as mulheres da educação especialmente da rede municipal, e também quero dedicar esse prêmio às minhas colegas conselheiras municipais de educação, também as da equipe do conselho, a professora Solange dos Santos, Dona Lourdes e também aos meus colegas da equipe, o professor Atílio, o professor Rogério, muito obrigado a todos, a Câmara por esse prêmio, que a gente possa seguir a nossa caminhada na educação fazendo o melhor que a gente puder”, disse.