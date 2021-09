SEDUC diz que Escola Furlani tinha atendimento abaixo da capacidade e que mudança para Escola Militar visa otimizar espaço

Na manhã desta sexta-feira (03), a SEDUC por meio de sua assessoria, encaminhou ao Notícia Exata, posicionamento sobre o cancelamento do CNPJ da Escola Estadual Vitória Furlani da Riva, com 44 anos de atividade no município e que agora passará a ser Escola Militar do Corpo de Bombeiros D. Pedro II “Vitória Furlani da Riva”.

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) informa que a Escola Estadual Vitória Furlani da Riva tinha atendimento abaixo da sua capacidade total de 1.200 alunos, da previsão de 36 turmas em suas 18 salas de aula.

A fim de otimizar os espaços públicos e evitar que novas construções sejam realizadas sem necessidade, a secretaria definiu pela utilização da unidade para a Escola Militar do Corpo de Bombeiros D. Pedro II “Vitória Furlani da Riva”.

A tomada da decisão envolve a Instrução Normativa 09/2021, que trata da autonomia da Seduc-MT em definir e planejar a organização das unidades escolares.

A Seduc-MT informa ainda que todos os profissionais serão mantidos na unidade. Os alunos que não desejarem estudar no novo modelo terão garantidos a vaga em outra escola.

