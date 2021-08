“Lei Maria da Penha: Panorama atual e os avanços nesses 15 anos” é o tema da última roda de conversa da Campanha Agosto Lilás

Durante a programação desenvolvida na campanha “Agosto Lilás – um mês, uma cor, uma luta”, promovida pela Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alta Floresta (CMDM/AF), com apoio da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, uma das atividades desenvolvidas foram as rodas de conversa, com o objetivo de trazer informação para toda a comunidade sobre a pauta violência contra a mulher e a necessidade de superação dessa prática. Nesta última semana do mês, o tema trabalhado é: “LEI MARIA DA PENHA: PANORAMA ATUAL E OS AVANÇOS NESSES 15 ANOS” e acontece nesse dia 27 de agosto de 2021, às 19h, transmitido pela Rede TV – Canal 20 e replicado nas redes sociais do CMDM/AF.

Foto: E para quem não puder assistir a Roda de Conversa ao vivo, a gravação fica disponível nas redes sociais do CMDM/AF (@cmdmaf) e da REDE TV – Canal 20.

O objetivo desse tema é complementar as discussões desenvolvidas durante o mês, dando enfoque especial na análise da Lei Maria da Penha e como a mesma tem sido aplicada em nossa sociedade, avaliando também suas limitações e entraves, bem como, as mudanças que tem ocorrido nos mais diversos aspectos, inclusive legislativo. Essa última roda de conversa será composta pela Professora Dra. Rosane Seluchinesk; pela presidente do CMDM/AF, Elisa Gomes Machado; pelo Promotor de Justiça, Dr. Daniel Luiz dos Santos; e pela vereadora Ilmarli Teixeira. A mediação será feita pela Professora Dra. Ana Carolina Aboin, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da OAB.

A presidente do CMDM/AF destaca a importância das rodas de conversa, detalhando que as mesmas têm sido muito ricas tanto na representatividade, quanto nos conteúdos discutidos, sugestões e propostas que tem surgido durante os diálogos, para a continuidade dos trabalhos. Além disso, Elisa aponta a condição de que, através destes espaços, oportunizou-se que os lares acessassem informações relevantes para superação desse problema e, nesse sentido, reforça o convite para que toda a população acompanhe a quarta roda de conversa e se envolva com essa problemática que é de interesse de toda a sociedade. A presidente ainda convida toda sociedade para que todas e todos acompanhem a sessão da Câmara Municipal desse dia 31 de Agosto de 2021 – 9h, ocasião na qual a presidente fará uso da tribuna para relatar os trabalhos referentes ao Agosto Lilás.

Lembrando que os canais para denúncias são a CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER – DISQUE 180 e a POLÍCIA MILITAR DE ALTA FLORESTA – 3521-2190 / DISQUE 190. Além desses números, pode-se buscar informações e apoio através do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 3521-2086 e e-mail CMDMAF@gmail.com e através do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) – 3903-1243.

Assessoria CMDM/AF