Aulas do Mais MT Muxirum vão atender 48 mil pessoas e começam em 1º de setembro

As aulas do programa Mais MT Muxirum, lançado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), começam no dia 1º de setembro. Com investimentos de R$ 14,7 milhões, o programa vai atender 48.399 pessoas com mais de 15 anos que não sabem ler e escrever. As inscrições para os alfabetizadores podem ser feitas até sexta-feira (27.08).

Com o objetivo de erradicar o analfabetismo nos próximos cinco anos, o programa conta com recursos do programa Mais MT.

“Temos uma meta audaciosa, mas possível de ser alcançada justamente pelos esforços do Governo do Estado em mudar a história da educação de Mato Grosso. Até 2022, os investimentos pelo Mais MT serão de R$ 936 milhões, sendo R$ 442 milhões para infraestrutura física e tecnológica das escolas e R$ 494 milhões para a área pedagógica”, destaca o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

O secretário lembra que a retomada do programa, que foi interrompido em 2020 devido à pandemia da Covid-19, teve apoio incondicional do governador Mauro Mendes.

“No momento que apresentamos o programa, o governador determinou que os recursos fossem triplicados. Por saber da importância do letramento daqueles que não tiveram a oportunidade de ser alfabetizados nas séries iniciais, o governador determinou que a Seduc não medisse esforços para a retomada deste programa que, acima de tudo, visa levar dignidade para milhares de mato-grossenses. E nós aceitamos o desafio”, destacou Alan Porto.

O governador afirma que o Mais MT Muxirum foi um dos programas que lhe deu muito energia e o emocionou muito. “Vim de uma família humilde e minha mãe partiu com 83 anos de idade e não sabia escrever o próprio nome. Então, eu sei o que é isso e gostaria muito de algum dia poder contar essa história, que ajudei e que nós vamos ajudar a erradicar o analfabetismo em Mato Grosso”.

Colaboração

O programa Mais MT Muxirum será desenvolvido por meio do regime de colaboração entre Estado e municípios.

Alan Porto explica que o programa será executado pelo município, com atendimento flexibilizado quanto ao local – pode ocorrer em centros comunitários, igrejas, escolas – e com turma reduzida, de 10 a 15 alunos no máximo.

Serão atendidos jovens e adultos tanto da zona urbana como da zona rural, respeitando todas as regras de biossegurança.

“O regime de colaboração com os municípios é fundamental neste programa para que o atendimento chegue aos locais de mais difícil acesso. Hoje temos 199 mil jovens e adultos analfabetos nos 141 municípios de Mato Grosso, o que representa 5,9% da população acima dos 15 anos. Sem as parcerias, a implementação efetiva do programa não seria possível devido à extensão territorial do nosso Estado”.

Entre os desafios do programa estão a busca ativa dos quase 200 mil analfabetos e engajá-los no processo de aprendizagem. “E vamos conseguir isso com a participação dos prefeitos, dos secretários municipais de educação e da sociedade”, acrescenta Alan Porto.

Expectativa

Para o secretário municipal de Lambari d’Oeste, Jonas José Vitorazzi, a continuidade do programa vem em um momento oportuno, levando em consideração que há muitas escolas na área rural. “Essa iniciativa traz uma expectativa muito grande. Agradeço ao Governo de Estado pela oportunidade, por nos auxiliar e dar condições de levar educação a esses adultos que não puderam frequentar, quando jovens, o banco escolar”, aponta o secretário municipal.

Secretária de educação de Poconé, Ornella Rosário Falcão afirma que os novos investimentos do Governo do Estado são fundamentais para suprir os municípios de grandes abrangências territoriais.

“A continuidade do Mais MT Muxirum é um passo muito grande que o Estado de Mato Grosso está dando. Poconé abraça o programa. Nossos idosos não veem a hora do retorno dessas aulas. É uma oportunidade que muitos deles aguardam há muitos anos”, revela a secretária.

Estrutura

O Mais MT Muxirum contará com 107 coordenadores municipais e 3.406 alfabetizadores nos 60 municípios.

O coordenador será responsável por acompanhar e orientar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos alfabetizadores, intervindo, quando necessário, em função dos pressupostos teórico-metodológicos da alfabetização de adultos. Também fará registros periódicos da aprendizagem dos estudantes, auxiliando os alfabetizadores a redimensionar a sua prática pedagógica para atender as especificidades de cada turma.

Tanto coordenadores como alfabetizadores a busca ativa de jovens e adultos interessados em participar do programa e vão receber bolsas.

“A oferta do número de bolsas para coordenadores e alfabetizadores foi redefinida para abranger o maior número de alunos possível, principalmente pelo programa oportunizar o ensino em regiões distantes dos grandes centros. Somente para esses alfabetizadores, serão mais de R$ 12 milhões em bolsas”, afirma Alan Porto.

Andréia Fontes/Natália Leão | Seduc-MT