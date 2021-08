Golpistas fingem “leilão virtual” e usam endereço da Ciretran de Alta Floresta para pedir pagamento via pix

Um grupo de supostos golpistas está agindo em Mato Grosso, oferecendo “leilão de veiculos” apreendidos e que estejam nos pátios das Ciretrans do Estado. Ontem o caso foi denunciado por uma pessoa diretamente ao chefe da 20ª Ciretran (Alta Floresta) Romildo Corsino. “A sorte desta pessoa é que é amiga de minha família e resolveu consultar, não tem nenhum leilão de veículos previsto neste ano, é um golpe e as pessoas precisam ficar atentas”, informou o chefe da Circunscrição de Trânsito de Alta Floresta.

O contato é feito por whatsapp, por uma pessoa que se passa por Mariana Sodré. Para uma das prováveis vítimas, foi pedido o pagamento de R$ 1.700,00.

No anúncio do aplicativo, aparece a seguinte mensagem: “leilão de veículos! / Passagem para o nome do comprador, leilão unitário. / Atendimento e fechamento de compra. / Visitação suspensa veículo preço fixo já com a documentação. / Segue o catálogo.”

Em seguida aparecem diversos veículos, motos e carros, que segundo a explicação da interlocutora: “as motos estão localizadas no pátio novo mundo, ao Arrematar o veículo elas dia levadas para o peito mãos próximo” (o texto corrigido pela redação fica assim: as motos estão localizadas no pátio de Novo Mundo, ao arrematar o veículo elas são levadas para o pátio mais próximo).

Em seguida a interlocutora avisa que a moto interessada seria levada até a rua E1,1, justamente aonde fica o Detran local. “Somos uma empresa já alguns anos no campo de Leilãos (sic), mandamos o CNPJ dados do Leiloeiro também”, afirma a interlocutora, que emenda em tom provocativo. “Fica a critério da senhora, eu só não falei onde os veículos estavam por canta se protocolo de trabalho”.

A pessoa que se passa por representante de uma empresa leiloeira, manda um número de CNPJ de um empresa existente e os dados de conta de uma pessoa.

A reportagem do O Diário, resolveu deixar de apresentar os dados da conta até que o caso seja levado á conhecimento das autoridades policiais. Segundo o chefe da Ciretran, orientado por seus superiores, hoje ainda será elaborado um Boletim de Ocorrências denunciando o golpe.

Segundo Romildo, “todas as informações de quando vai ter leilão, informações oficiais, vão para o site do Detran com todas as informações, essas informações são repassadas para imprensa. Não vai haver leilão na 20ª Ciretran, isso aí é estelionato”, afirmou.

Da redação – Jornal O Diário