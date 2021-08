Governador MM lança programa de asfalto para Alta Floresta de 31 milhões

O Governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, fez o lançamento na tarde de ontem, em Alta Floresta, de um programa de aplicação de micropavimento, que investirá 31 milhões de reais para recuperação da malha asfáltica de Alta Floresta. O recurso a ser investido é uma conquista política do senador Carlos Fávaro, que garantiu através de emenda parlamentar, o investimento para a cidade. Durante o lançamento, após enumerar obras que estão sendo executadas na região, MM afirmou que pretende transformar Mato Grosso na “Califórnia brasileira”.

Prefeitos da região estiveram no ato, prestigiando as autoridades locais e estaduais, mas também realizaram reunião com o governador com objetivo de apresentar as principais demandas ao Governo.

Segundo Osmar Moreira, prefeito de Paranaíta, um dos pleitos é quanto às cirurgias eletivas que estão paralisadas há quase dois anos no estado. Há cerca de 20 dias, o governo de Mato Grosso lançou um programa para atender a demanda represada, no entanto, a região de Alta Floresta (com todos os municípios do Consórcio de Saúde) não tem local adequado para a realização das cirurgias de alta complexidade. O Hospital Regional, que possui UTIs, também atende pacientes com Covid, o que em tese inviabilizaria a “mistura de atendimentos”. “Hoje vamos sentar com o governador e tentar ajustar uma solução”, afirmou o prefeito de Paranaíta.

Anfitrião, o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, agradeceu a presença das autoridades e se mostrou otimista com o “alinhamento de objetivos” que une os interesses do município aos investimentos nas esferas estadual e federal. “Nós somos gratos pelo apoio que estamos recebendo do Senador Carlos Fávaro, do deputado Nininho, do Governo Mauro Mendes”, afirmou.

O prefeito registrou que os investimentos que estão sendo trazidos para a região, ultrapassam a casa dos 200 milhões de investimentos, e que Alta Floresta, como polo regional, tem muito a ganhar com as conquistas que tem vindo para esta parte do estado.

Da redação – Jornal O Diário