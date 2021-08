UNEMAT divulga lista de inscrições deferidas no vestibular 2021/2

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulgou a lista com as inscrições deferidas para o Processo Seletivo 2021/2, para ingresso no segundo semestre deste ano.

A lista pode ser conferida clicando aqui.

Esta relação informa quais inscrições foram aceitas (deferidas) e quais não foram aceitas (indeferidas). Esta lista não se trata de candidatos aprovados nem classificados.

RESULTADO

A divulgação do desempenho preliminar da primeira fase será publicada na quinta-feira (12) e a do resultado preliminar da segunda fase no dia 27.

O resultado final será publicado no dia 1º de setembro, com matrículas de 2 a 9 de setembro.

As aulas para os aprovados iniciam no dia 13 de setembro.

Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em www.unemat.br/vestibular.

Assessoria