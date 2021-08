Operação Medusa mira traficantes internacionais em Mato Grosso, mais 3 estados e no DF

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10/08) a Operação Medusa, com o objetivo de cumprir 20 mandados de prisão e 33 mandados de busca nos Estados de MT, GO, PB, PI e no DF, além do sequestro de 2 imóveis e 25 veículos. Cerca de 150 policiais federais participam da operação.

A operação teve início no ano de 2020 com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas oriundas da Bolívia e Peru. Em Mato Grosso foram cumpridos 2 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão no município de Pontes e Lacerda/MT.

Um dos alvos foi preso, e durante as buscas em sua residência os policiais encontraram uma arma sem registro e 30(trinta) munições, sendo assim lavrado o auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O segundo alvo se evadiu e está foragido.

Os mandados foram expedidos pela Seção Judiciária de Brasília, e a prisão em flagrante será comunicada ao Juízo de Pontes e Lacerda.

De acordo com as investigações, foi apurado que a organização era responsável pelo fornecimento mensal de, aproximadamente, 500kg de cocaína, abastecendo o Distrito Federal e Estados da região nordeste.

Ainda de acordo com as investigações, apurou-se que o alvo principal é, atualmente, um dos maiores traficantes de cocaína em atuação no Distrito Federal.

Assessoria