Avião que caiu por falta de combustível em Mato Grosso está avaliado em mais de R$ 380 mil; 4 feridos

O monomotor Neiva, modelo EMB-711C está avaliado em mais de R$ 380 mil, segundo informações confirmadas, esta manhã, pelo ex-proprietário Gilberto Brolio, em entrevista, ao Só Notícias. Ele detalhou que a aeronave foi vendida recentemente. “A negociação da venda foi feita por intermediários há alguns meses e está em processo de transferências no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB)”.

O avião estava com Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade válida até maio do próximo ano e com operação negada para táxi aéreo. O acidente ocorreu, ontem, no bairro São Benedito, em Poconé (104 quilômetros ao Sul de Cuiabá).

Conforme Só Notícias já infirmou, uma das vítimas é o diretor-técnico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ipase, em Várzea Grande, George da Costa Melo. O estado de saúde dele era considerado grave e foi socorrido de helicóptero pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), sendo encaminhado ao hospital municipal de Cuiabá, onde passou por cirurgia. Ele teve um traumatismo na cabeça e outras lesões no corpo.

Também estavam na aeronave o médico Rafael Corrêa da Costa e mais duas pessoas, que não tiveram as identidades divulgadas. Essas três vítimas estão bem.

O piloto afirmou para a Polícia Militar que o avião saiu de Porto Jofre sentido Cuiabá. Ele constatou falta de combustível e decidiu seguir rumo a Poconé, onde tentou um pouso forçado.

A versão apresentada e as causas do acidente ainda serão investigadas pelo Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Só Notícias