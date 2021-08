Alunos da Escola Militar Estadual de Alta Floresta, foram premiados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronaútica (OBA)

Quatro alunos da Escola Militar Estadual Dom Pedro 2 de Alta Floresta obtiveram grandes resultados nas Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronautica (OBA) que esse ano em virtude da pandemia foi realizado de forma virtual.

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), é uma das mais tradicionais olimpíadas ofertadas aos estudantes brasileiros. É um evento nacional realizado nas escolas brasileiras previamente cadastradas desde 1998 pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e tem como por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia e pela Astronáutica e ciências afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, além dos próprios alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, planetários, observatórios municipais e particulares, espaços, centros e museus de ciência, associações e clubes de Astronomia, astrônomos profissionais e amadores, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais.

Apesar do primeiro ano de participação da escola, a equipe tirou excelente nota no geral e dentro os alunos foram premiados com 4 (quatro medalhas) no total, sendo 2 (duas) de ouro e 2(duas) de prata.

As alunas premiadas foram:

OURO – 🥇Luana Cristina de Souza Nascimento e Victoria Haubricht Giordani

PRATA – 🥈Maria Clara Kraemer Porto e 🥈Paula Santos da Silva

A coordenação ficou por conta dos professores: Thiago Bonelli(fisica), Maria Daniela dos Santos (ciência) e Leonardo Portal(matemática).

De acordo com Ten/Cel BM Ranie, diretor da instituição, esse é um dos objetivos da Escola Militar Dom Pedro II em Alta Floresta, ser uma escola pública com elevada qualidade acadêmica, preparando nossos alunos para o futuro pessoal e profissional, sendo que nossa meta é ser uma referência em educação no estado. Mesmo na pandemia e com as dificuldades que a escola Militar Dom Pedro II tem passado, temos sido referência, com uma gestão escolar de sucesso.

Segundo dados da Agência Espacial Brasileira, o total de inscritos na OBA 2021 foi recorde, com mais 900 mil estudantes distribuídos em todo território nacional. O evento ocorreu em formato híbrido, contando com mais de 2 mil cidades representadas por mais de 10 mil escolas participantes.

A OBA busca ser um evento sem caráter de competição entre alunos, pois o intuito é de possibilitar que o estudante concorra consigo próprio, na perspectiva de superar seus próprios limites.

Nilson James – Jornal O Diário