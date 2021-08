Alta Floresta: vereadores recebem pedido de apoio do IFMT para construção do Bloco de Zootecnia

A Diretora-Geral Substituta do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Alta Floresta, Taís da Silva Rosa, se reuniu na manhã de quarta-feira (04.08), no gabinete da presidência da Câmara Municipal, com o presidente Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) e o vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB), para entregar o ofício nº 159/2021, assinado pelo Diretor-Geral, Marcos Luiz Peixoto Costa, com o pedido de apoio dos vereadores para viabilizar a construção de um bloco de salas de aulas para o curso superior de bacharelado em Zootecnia.

Os vereadores Marcos Roberto Menin (MDB) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) participaram da reunião.

O IFMT pede o apoio do presidente Tuti e do vereador Claudinei de Jesus, no sentido de fazer gestão junto aos parlamentares, deputado estadual Ondanir Bortolini “Nininho” (PSD), deputados federais Juarez Costa (MDB) e Neri Geller (PP) e o senador da república Carlos Fávaro, para que juntos busquem alternativas com vistas a consolidação dessa demanda.

O diretor do IFMT enfatiza também a importância do curso pela formação de profissionais com excelente qualificação e por contribuir para o arranjo produtivo regional e desenvolvimento do agronegócio.

O Ofício estava acompanhado do projeto de investimento e melhoria estrutural no Campus. O projeto é composto por 5 sala de aula, 3 salas de professores e banheiros. Para viabilizar essa demanda considerada pela direção do IFMT como urgente e necessária, serão necessários aproximadamente R$ 1.700.000,00.

Tais Rosa explicou que com a nova estrutura o curso vai ganhar principalmente em qualidade. “É toda uma estrutura que vai ajudar a melhorar o curso de Bacharelado de Zootecnia, que é um curso extremamente importante para a região de uma demanda que a gente tem crescente. Então, nós já atendemos o curso, temos turmas formadas e formandos, e a gente quer melhorar esse curso e pra isso a gente pede o apoio para a viabilidade desse projeto”, ressalta.

O IFMT – Campus Alta Floresta começou suas atividades em 2014, e hoje conta com mais de 900 estudantes distribuídos em 2 cursos técnicos de nível médio e 3 cursos superiores. No mês de abril desse ano o IFMT formou a primeira turma com 7 formandos do curso de Bacharelado em Zootecnia. Para este mês a previsão é formar mais 13 alunos e para fevereiro de 2022 deverão receber o diploma outros 12 estudantes.

O vereador Claudinei de Jesus considerou importante o investimento principalmente por ser no setor educacional. “Vamos nos empenhar para buscar esse recurso para conseguir trazer esse benefício para Alta Floresta. Já tem contato com os parlamentares, vamos falar com o deputado Juarez e esperamos em breve ter uma notícia boa para Alta Floresta”, frisou.

O presidente Tuti disse que já fez contato com o deputado Nininho para falar sobre a demanda e está aguardando a vinda do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, a Alta Floresta para apresentar o pedido do IFMT aos parlamentares. “Já entramos em contato com o deputado Nininho, fizemos os encaminhamentos juntamente com o vereador Claudinei, estamos aguardando a agenda do governador, que deve vir a Alta Floresta, pra gente apresentar para os deputados. Pra nós é uma satisfação receber esse tipo de demanda porque visa investimento no nosso município e vai fortalecer o nosso polo educacional”, ressaltou.

Lindomar Leal/Assessoria