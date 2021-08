Caminhões colidem frontalmente na MT 208

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 10h16 para atendimento de ocorrência de trânsito na MT 208 sentido Nova Monte Verde. De acordo com informações, uma colisão frontal entre dois caminhões, sendo um de combustível e outro caminhão caçamba, ambos capotados, um na rodovia e o outro caminhão em uma pequena ribanceira na lateral da via.

Os Bombeiros Militares realizaram o atendimento em uma das vítimas envolvidas que se queixava de dores e apresentava algumas escoriações. A outra vítima, proprietário do caminhão de combustível, recusou atendimento da guarnição de serviço, não havendo necessidade de transporte a unidade hospitalar, sendo transportado somente uma das vítimas envolvidas no acidente.

Participaram do atendimento os Bombeiros Militares 3° Sgt BM Helden, Cb BM Ghellere, Cb BM Borck, SD BM Lorenzetti e SD BM Clayton Júnior.

Nilson James – Jornal O Diário