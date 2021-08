Cuiabá conquista mais um ponto na série A

O Dourado empatou sem gols com o Internacional na noite deste sábado e somou mais um ponto na Série A do Brasileiro. A partida foi disputada no Beira-Rio, válida pela 14ª rodada. Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 13 pontos e segue fora da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso do time auriverde será no sábado, contra o Bahia, na Arena Pantanal, às 20h (de Cuiabá), pela 15ª rodada.

O Cuiabá começou o jogo abafando o adversário e conseguiu dois chutes que pararam na defesa do goleiro, com Rafael Gava e Uillian Correia. Sob o frio de Porto Alegre, a equipe mato-grossense manteve boa postura nos primeiros 45 minutos e criou mais duas boas chances até o fim da primeira etapa. A melhor delas foi em chute forte de Clayson que tirou tinta da trave.

No segundo tempo, o cenário foi parecido. Logo no começo o Dourado teve duas boas chances em arremates de Jenison e Clayson. Sem se intimidar em jogar fora de casa, o time foi dominando o rival e quase abriu o placar em chute forte, sem pulo, de Osman. Nos minutos finais, Marllon teve boa chance de cabeça, mas a bola parou na rede pelo lado de fora. No último lance, Pepê deu lindo chute cruzado e a bola passou raspando a trave.

O time

Walter, João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Uillian Correia (Yuri), Rafael Gava (Auremir), Camilo (Osman) e Pepê; Clayson (Felipe Marques) e Jenison (Rafael Papagaio). Técnico – Jorginho.

Cartões amarelos: Clayson, Paulão e Osman.

Nilson James – MT Esporte