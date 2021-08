SME Consolida Sistema Integrado de registros na rede municipal de educação

A Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta-MT, após um mês de trabalho intensivo com a Equipe da COPLAN e das escolas municipais deixa consolidado e implantado em todas as unidades o Novo Sistema de Registros. Com essa ação a Secretaria de Educação sob a gestão da Professora Lucineia Martins de Matos, implanta um sistema de ponta, integrando via internet as Unidades Escolares com a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal. O Sistema é o mesmo que já atende a estrutura da prefeitura e agora passa a abranger a educação do municipio, indo além do simples registro dos estudantes, mas possibilitando uma interconexão com toda a estrutura de RH, quadro de pessoal, acesso dos pais para matrícula bem como assegurando o armazenamento de dados que contribuirá na alimentação do Plano de Ações Articuladas -PAR, PDI e outros Programas municipais, incluindo outras secretarias municipais.

A Secretária Municipal de Educação fala da importância da implantação do novo sistema, reforçando que foi uma atitude excelente a referida mudança uma vez que teremos a possibilidade de realizar dentro do próprio sistema a atribuição de aulas de forma automática e otimizada, minimizando os impactos com relação a demora para contratação nos testes seletivos, além disso será possível a integração da prefeitura com a SME e esta com as unidades escolares podendo assim diminuir o número de papelada e incluído maior rapidez nos processos administrativos e pedagógicos para as tomadas de decisão do órgão central.

O Consultor de Sistemas da empresa Coplan, Felipe Jaber, frisou que o Sistema Educacional que a empresa oferece foi muito bem recebido pela Secretaria Municipal de Educação, “Estamos felizes com a parceria hoje firmada com a SME, eles terão mais autonomia nas tomadas de decisões, os professores poderão executar suas atividades 100% online, cadastrar e enviar as atividades/avaliações aos alunos. Para os alunos, trouxemos a possibilidade de executar essas atividades/avaliações diretamente em sistema, 100% online, podendo acessar do seu celular, computador, tablet sem baixar nenhum aplicativo. Os pais/responsáveis poderão acessar seu portal e verificar toda trajetória de seu filho em sala de aula, como: frequências, o recebimento das mesmas por SMS e Email em tempo real. Poderá ainda verificar notas, relatórios, solicitar e emitir documentos. Trouxemos pra Alta Floresta o conceito de inovação, proporcionando segurança, eficiência e otimização, carregando assim o lema de nossa empresa que é inovar hoje para simplificar o amanhã”.