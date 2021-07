Alta Floresta: Escola Guimarães Rosa ganha 16 aparelhos de ar-condicionado

O vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB) participou na sexta-feira (23.07) da entrega de 16 aparelhos de ar-condicionado para a Escola Estadual Guimarães Rosa. A unidade de ensino está localizada na Comunidade Santa Lúcia, zona rural do município de Alta Floresta, e era a única escola da rede estadual sem climatização.

Os aparelhos foram adquiridos pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e destinados para a Escola Guimarães Rosa por indicação do deputado estadual Max Russi (PSB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), que destinou emenda parlamentar para que o Governo do Estado fizesse a aquisição dos aparelhos para a climatização da escola, após uma ação e pedido feitos pelo vereador Claudinei de Jesus.

“Quero agradecer ao deputado Max Russi pelo empenho que teve, pela determinação, pela agilidade que teve o seu escritório para que a gente pudesse contemplar essa escola que não desfrutava da climatização”, frisou Claudinei de Jesus.

O diretor da escola, professor José Aparecido da Silva, fez questão de agradecer o empenho do vereador e do deputado. “Quero agradecer o vereador Claudinei e o deputado Max Russi que se empenharam para trazer esses aparelhos de ar-condicionado para a nossa escola, era um sonho e com a graça de Deus, agora, demos um dos passos para esta climatização. Então, a escola Guimarães Rosa em nome do CDCE (Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar) só tem a agradecer”, disse.

O assessor pedagógico da SEDUC no município, José Marcos dos Santos, também enfatizou a importância dos aparelhos para a escola. “Tenho certeza que a partir de agora a nossa escola será um marco, nossos alunos não sofrerão mais com o calor”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Lucineia Martins de Matos, ressaltou a espera da escola pelos condicionadores de ar. “Estamos aqui com muita alegria para fazer esta entrega que vai atender esta comunidade que há muito tempo esperava por isso”, disse.

Segundo censo escolar 2020, a Escola Estadual Guimarães Rosa atende mais de 80 alunos nos períodos matutino e vespertino matriculados no ensino médio e ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais.

A atual estrutura escolar conta com 5 salas de aulas, sala de professores, laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes descoberta, cozinha, biblioteca, banheiro adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, banheiro com chuveiro, refeitório, despensa e almoxarifado.

Lindomar Leal/Assessoria