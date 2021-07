Parceria entre Secretaria de Agricultura, Sindicato Rural e SENAR promove qualificação em Derivados do Leite

Mais um um Curso de qualificação profissional é finalizado em Paranaíta, nesta sexta-feira 23 de Julho, resultado da parceria de sucesso entre a Gestão do Prefeito Osmar Antônio Moreira através da Secretaria de Agricultura, Sindicato Rural e SENAR.

O Instrutor do SENAR Marcelo Santana foi o responsável pela capacitação, que teve carga horária de 40 horas, na qual foram transmitidos vários conhecimentos na produção de derivados do leite, entre eles, queijos, requeijão cremoso, requeijão de corte e iogurtes. Além da fabricação de um total de 16 tipos de doces oriundos do processamento do leite.

Durante a cerimônia de conclusão do Curso, representantes do SENAR, Sindicato Rural, e Autoridades Municipais expressaram palavras de incentivos aos participantes e parabenizaram as alunas por mais esse grau de conhecimento adquirido, que com certeza irá agregar mais uma fonte de renda às suas famílias, fortalecendo assim a economia em seus lares. Após as falas as alunas presentearam com cestas a Secretária de Agricultura, aos representantes do SENAR e do Sindicato Rural, e mimos também foram entregues às alunas e demais pessoas presentes, com itens produzidos no decorrer da Capacitação.

Na ocasião acompanharam a finalização do Curso os representantes do SENAR, Fabio Jacobi (Analista Técnico), Fernanda Prado (Assistente Administrativa), e Regiane Oliveira, Mobilizadora do SENAR em Paranaíta.

Estiveram presentes representando o Executivo e Legislativo Municipal, Dayne Magri (Sec. de Agricultura), Angelo Diosnel Berlanda (Sec. de Indústri e Comércio) e Vereadores Naldo Silveira, Soninha Berlanda e Jalison Cruz.

Wellington M./Angelo P. – Assessoria de Imprensa