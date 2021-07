MT tem quase 140 mil famílias vivendo com renda mensal abaixo de R$ 151

Dados da Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc) apontam que, até abril deste ano, 139.207 famílias – 398 mil pessoas – estavam em situação de extrema pobreza em Mato Grosso. Esse foi o último levantamento feito pela secretaria.

A análise foi realizada com base nos registros do Cadastro Único (CadÚnico). Estima-se que cada uma dessas famílias tenha três pessoas.

Há três anos, em abril de 2018, eram 114.734 famílias nesta situação. O aumento foi de 21,3%.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é considerada situação de extrema pobreza pessoas que recebem salário inferior a R$ 151 por mês.

Em todo o estado, outras 72,5 mil famílias vivem com uma renda abaixo de R$ 406 e estão incluídas na situação de pobreza.

Em Cuiabá, o salto na extrema pobreza é de 67% em oito anos. Em 2013, a capital tinha 11 mil famílias vivendo nessa situação. Já neste ano são 18.385 mil. Outras 14.241 famílias estão em situação de pobreza no município.

A quantidade de famílias cadastradas no CadÚnico para receber benefícios de programas sociais, habitacionais e auxílios temporários e contínuos concedidos pelo governo, em Cuiabá, também aumentou nesse período. Atualmente, são 92.283 famílias da capital em situação de vulnerabilidade social.

Ações

Em abril deste ano, o governo fez a entrega de cartões para o saque do auxílio emergencial do estado a pessoas em situação de extrema pobreza. O auxílio de R$ 150 será pago durante três meses.

O benefício é liberado apenas para pessoas que tenham renda familiar de até R$ 70 – per capita – por mês, e que estão incluídas no CadÚnico. O valor é destinado, exclusivamente, para a compra de alimentos, sendo proibida a aquisição de bebidas alcoólicas, produtos a base de tabaco, cosméticos e combustíveis.

Durante a pandemia, a Setasc também lançou o programa ‘Vem Ser Mais Solidário’. A ação tem como foco atender famílias carentes de todos os 141 municípios, que serão afetadas diretamente pela pandemia do coronavírus, especialmente àquelas que vivem do trabalho informal, do comércio de rua, que dependem exclusivamente dos benefícios sociais.Por meio do programa, o governo recebe doações e também faz compras de alimentos para que sejam montadas cestas básicas, que são distribuídas às famílias carentes do estado.

Já a Prefeitura de Cuiabá informou que moradores de 14 bairros da capital recebem auxílios do poder público. A maioria, representada por 5.344, mora no Bairro Osmar Cabral, e no Pedra 90, com 4.771 famílias beneficiadas.

Filas em busca de alimentos

A fila formada em frente a um açougue do Bairro CPA2, em Cuiabá, que está doando ossos, chamou a atenção na semana passada. Dezenas de famílias que estão passando por dificuldades financeiras aguardavam por doação.

As doações são feitas pelos funcionários pela porta dos fundos do açougue.

Além disso, as famílias também têm buscado verduras, legumes e frutas que são doadas na Central de Abastecimento e Distribuição de Cuiabá. As pessoas se cadastram e, uma vez na semana, passam pelas bancas em busca dos alimentos que não servem para comercialização nas feiras.

Atualmente, são 420 pessoas e 40 entidades cadastradas para receber os alimentos.