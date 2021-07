Com 72% das UTIs cheias, MT tem 21 mortes e 1,2 mil casos de covid

Mato Grosso notificou 21 mortes pela covid-19 e o contágio de 1.265 pessoas nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (22) mostram que o estado conta com taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na casa dos 72,11%.

Conforme a pasta, Mato Grosso passou a contabilizar com a atualização um total de 479.705 contágios, sendo que em 12.576 casos as vítimas não resistiram e morreram devido a complicações da doença.

Além da ocupação em UTIs, a SES também notificou o índice de uso das enfermarias, que está na casa dos 34%. Ambos os números dizem respeito aos leitos adultos pactuados para pacientes com covid.

As 10 cidades com mais casos são: Cuiabá (97.875), Rondonópolis (33.987), Várzea Grande (32.166), Sinop (23.152), Sorriso (16.794), Tangará da Serra (16.431), Lucas do Rio Verde (14.388), Primavera do Leste (12.484), Cáceres (10.450) e Barra do Garças (9.526).

Até quarta-feira (21), o governo federal confirmou 19.473.954 casos e 545.604 óbitos. No levantamento anterior, o país tinha 19.419.437 contágios e 544.180 mortes.