Nota de Pesar: Campus Universitário de Alta Floresta lamenta o falecimento do acadêmico Ualitom dos Santos Lima

A Unemat, Campus Universitário de Alta Floresta, lamenta profundamente o falecimento de Ualitom dos Santos Lima, acadêmico do primeiro semestre do curso de Engenharia Florestal.

Ualitom era morador de Alta Floresta e tinha 26 anos. Estava internado na UTI em razão de um acidente de moto e infelizmente veio a falecer na data de hoje, 15/07/2021.

Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos e nos unimos em oração para que Deus o receba e conforte os corações dos seus.

O velório ocorrerá hoje a partir das 18hs na capela da Funerária Nossa Senhora Aparecida e o enterro será amanhã por volta das 9hs da manhã.

Nos termos do art. 34 da Resolução 037/2017 – Consuni, decretamos luto oficial de três dias, ficando suspensas as atividades de hoje (15/07) no período vespertino.