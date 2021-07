Empresa de MT e holding assumem trecho da BR-163

A empresa cuiabana MTSUL irá compor o consórcio que vai substituir a empreiteira Odebrecht do controle acionário da Rota do Oeste, empresa concessionária responsável pelas obras da BR-163 entre Rondonópolis e Sinop.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que participa nesta sextafeira (16), de uma audiência pública na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT) para discutir a concessão da rodovia e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da BR-163, deverá dar mais detalhes do acordo que será finalizado nos próximos dias.

Conforme a reportagem apurou, a MTSUL será uma das empresas que irão assumir as obras da BR-163. Junto com ela atuará a holding Simpar, ligada ao fundo de investimento JSL (Júlio Simões).

O processo para a troca está em seus últimos detalhes, inclusive com aval da Odebrecht. Em um dos itens que se encontra no acordo que está sob confidencialidade, o novo consórcio se compromete e contratar até R$ 300 milhões em obras da Odebrecht.

O acordo se concretizou após a pressão dos senadores mato-grossenses que intensificaram as críticas na Rota do Oeste. Um dos articuladores para que a Odebrecht deixasse a obra após vários atrasos foi senador Carlos Fávaro (PSD), que convenceu o governo federal de que a troca da empresa seria fundamental para que as obras de duplicação sejam retomadas. Fávaro participou de várias reuniões com a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), cobrando uma solução para as obras.

Duplicação

A Rota do Oeste assumiu a concessão da BR163/364 no Estado em março de 2014, para duplicar 453,60 quilômetros em 5 anos. Decorridos 7 anos, a Rota do Oeste conseguiu ampliar a capacidade de tráfego em 120 km, desde a divisa com Mato Grosso do Sul até Rondonópolis, cumprindo apenas 26,4% da obra prevista. O trecho rodoviário sob concessão da Rota do Oeste abrange a divisa com Mato Grosso do Sul até o município de Sinop, no entroncamento da BR-163 com a MT 220. O plano revisado e acatado pela ANTT prevê investimentos de R$ 3,2 bilhões nos próximos 5 anos.

A empresa MT SUL tem como sócio-administrador o empresário Márcio Bozetti, que também será responsável pela retomada das obras do Rodoanel, que está paralisada há mais de 10 anos.