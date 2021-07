Mauro Mendes cumpre de forma total ou parcial 22 das 27 promessas de campanha

O governador Mauro Mendes cumpriu, em dois anos e meio de mandato, de forma total ou parcial com 22 das 27 promessas feitas durante a campanha eleitoral, sendo 12 cumpridas e 10 cumpridas em parte – 82% do total com obras e ações nas áreas de administração pública, economia, educação e cultura, esporte, habitação, infraestrutura, saúde, segurança pública e turismo.

No balanço divulgado hoje, pelo governo, é detacada a criação de programa para melhorias na infraestrutura das escolas e retomada e finalização de diversas obras paralisadas, cumpridas de forma total.

O programa Mais MT Educaçãom=, lançado em outubro do ano passado, como parte do Mais MT, o maior programa de obras e ações da história do Estado, prevê investimentos de R$ 442 milhões para esta finalidade até o final do ano que vem. Um exemplo disso é que, até o momento, 4 novas escolas estaduais já foram entregues e outras 32 estão em andamento/projeto.

Mauro também fez reformas completas em 16 escolas, com outras 6 em execução e 18 em projeto e entregou climatização em 55 escolas, com mais 110 em execução e 135 em projeto.

O governo também constata que já foi cumprida, a promessa de pavimentar, recuperar e realizar a manutenção de rodovias estaduais com recursos do Fethab (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) e fazer uma Parceria Público-Privada (PPP). Foram entregues 825 km de asfalto novo e mais 1500 km estão em andamento; 850 km de asfalto recuperados e mais 400 km terão ordem de serviço nos próximos dias, além de outras centenas de quilômetros de recuperação asfáltica.

Ainda foram concedidos 931 km de rodovias estaduais à iniciativa privada e 739 km de pavimentação e manutenção estão sendo feitos via PPPs. Lembrando que Mato Grosso é o Estado que realiza, no momento, o maior programa de infraestrutura rodoviária do Brasil.

Outra promessa que consta no relatório como “não cumprida”, mas já foi cumprida, é a implantação de um programa para melhorar os pontos turísticos. O programa Mais MT Turismo, de igual forma, foi lançado como eixo do Mais MT prevendo construir seis orlas turísticas, além de investimento de R$ 120 milhões para a melhoria da infraestrutura, do acesso e da conectividade nos pontos turísticos. Os projetos já estão em fase de licenciamento e as tratativas com as operadoras de internet estão sendo feitas.

O Mais MT Turismo ainda traz previsão de R$ 50 milhões para financiamento de projetos turísticos, R$ 46,7 milhões para o desenvolvimento do Turismo no Pantanal, e R$ 67,5 milhões para melhorias no Portão do Inferno, Cachoeira Véu de Noiva e na Baixada Cuiabana como um todo. As obras para os pontos turísticos em Chapada dos Guimarães aguardam a liberação do ICMBio.

Na área da Educação e Tecnologia, consta como “não cumprida” a implantação do Parque Tecnológico em Várzea Grande. Todavia, a promessa já foi cumprida em parte, pois a ordem de serviço para a construção do parque foi dada em maio de 2020. As obras estão em andamento e, em fevereiro deste ano, o Governo firmou parceria com a Prefeitura de Várzea Grande para acelerar o empreendimento.

No segmento esportivo, no Plano Estadual de Esporte e Lazer. Porém, o plano já foi elaborado e finalizado, após vários estudos, reuniões e audiências públicas com o setor, e agora aguarda parecer da Procuradoria Geral do Estado, que vai analisar a legalidade e constitucionalidade do documento. Após, retorna à Casa Civil do Governo para remessa à Assembleia Legislativa.

Também já foi parcialmente cumprida a criação de um programa de apoio à construção e implantação de Planos e Sistema Municipais de Cultura.

A secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer desenvolve, continuamente, ações de apoio junto aos gestores de cultura dos municípios para que os mesmos possam criar e implantar o CPF da Cultura, que são os Conselhos, Planos e Fundos Municipais de Políticas Culturais.

Dentre as ações estão reuniões e visitas periódicas com os gestores municipais. Além da realização de capacitações como a que está com inscrições abertas, “Gestão Pública da Cultura”. Também é realizada a Conferência Estadual de Cultura, que reúne os gestores para tratar de todos os temas que envolvem a política pública de cultura.

O governo estadual enumerou como promessas já cumpridas

1 – Pagar servidores, fornecedores, poderes e repasses obrigatórios em dia

2 – Criar um programa de desburocratização, simplificação da legislação tributária e ambiental

3 – Implantar Previdência Complementar para os novos servidores e opcional para os servidores nomeados

4 – Oferecer pós-graduação e bolsas de estudos a professores

5 – Criar programa para melhorias na infraestrutura das escolas e retomar e finalizar obras paralisadas

6 – Implantar um programa de pavimentação urbana e de sinalização

7 – Pavimentar, recuperar e realizar a manutenção de rodovias estaduais com recursos do Fethab e fazer uma Parceria Público-Privada

8 – Retomar obras do Hospital Universitário Júlio Müller

9 – Repassar em dia recursos aos municípios para a saúde

10 – Criar o programa Tolerância Zero

11 – Instituir o Observatório Estadual da Violência

12 – Implantar um programa para melhorar os pontos turísticos

Cumpridas em parte:

1 – Cortar cargos comissionados e extinguir secretarias

2 – Ampliar as exportações em quantidade, diversificação e valor agregado dos produtos

3 – Concluir o parque tecnológico de MT

4 – Implantar um programa de apoio à construção e implantação de Planos e Sistema Municipais de Cultura

5 – Criar o Conselho de Segurança Escolar

6 – Pagar a RGA aos servidores da educação e cumprir o previsto na Lei Orgânica dos Profissionais da Educação

7 – Concluir obras de casas populares que estão paradas e investir o dinheiro do Fethab em habitação

8 – Implantar o Plano Estadual de Esporte e Lazer

9 – Concluir as obras previstas para a Copa de 2014

10 – Concluir as obras rodoviárias, paralisadas ou em andamento em MT