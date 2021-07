Mato Grosso já vacinou 1 milhão de pessoas com a 1ª dose

A vacinação contra a Covid-19 segue em ritmo acelerado. O Ministério da Saúde já distribuiu 2 milhões de doses para o Mato Grosso e mais de 1 milhão de pessoas já receberam pelo menos a 1ª dose da vacina no estado. Ou seja, cerca de 42,2 % da população vacinável já foi imunizada com a 1ª dose.

No Brasil, considera-se público-alvo da vacina Covid-19 todos os adultos maiores de 18 anos. No Mato Grosso esse grupo equivale a 2,5 milhões de pessoas.

Apesar de já ter vacinado mais da metade do público alvo, é essencial que a população tome duas doses para completar o ciclo vacinal. Entre as vacinas liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para serem aplicadas no Brasil deve-se tomar a 2ª dose da AstraZeneca/ Fiocruz; da Pfizer/BioNTech e da Coronavac/Butantan. Apenas a Janssen, da farmacêutica Johnson & Johnson, é dose única.

No Mato Grosso, cerca de 352,9 mil pessoas já completaram o esquema vacinal e estão mais protegidas de se contaminar com o vírus. O valor representa 13,8% do público alvo.

CENÁRIO NO BRASIL

O Ministério da Saúde já distribuiu 143,9 milhões de vacinas para estados e municípios de forma proporcional. Mais de 110 milhões de doses já foram aplicadas. Quase metade do público vacinável nacional já recebeu pelo menos uma dose da vacina: 79,5 milhões de pessoas. O público-alvo brasileiro corresponde a cerca de 160 milhões de brasileiros. Até o momento, 28,2 milhões de pessoas já completaram o ciclo vacinável no Brasil.