Moradores de Nova Bandeirantes e Paranaíta ganham R$ 10 mil no Nota MT

O Programa Nota MT realizou nesta quinta-feira (08.07), o sorteio mensal de junho. Esse foi o 32º concurso realizado e premiou quatro moradores do interior e um da capital com R$ 10 mil, cada um. Além deles, outros 996 consumidores vão receber valores de R$ 500. Os prêmios totalizam R$ 550 mil.

Os ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil são: Creusa Martins Tamashiro, de Sinop; Eleandro Antonio Pereco, de Nova Bandeirantes; Francieli dos Santos Leite, de Paranaíta; Jeferson Celso Olivo, de Sorriso e Rejean Addor de Souza; de Cuiabá.

Dos prêmios de R$ 500, quatro pessoas foram contempladas duas vezes, com bilhetes diferentes, e vão receber R$ 1.000. Além dos consumidores sorteados, 141 entidades sociais vão receber o montante de R$ 110.000,00. Elas foram indicadas pelos contemplados a receberem 20% do valor dos prêmios.

Para o sorteio realizado nesta quinta-feira (08.07) foram gerados 1.812.521 bilhetes eletrônicos, gerados a partir das compras realizadas entre os dias 1º e 30 de junho. Ao todo, concorreram às premiações 293.119 consumidores que incluíram o CPF nas notas fiscais ou nos bilhetes de passagem eletrônicos (BP-e) no momento da compra.

O secretário Adjunto de Administração Fazendária, Klber Geraldino dos Santos, conduziu o sorteio e explicou que o mesmo consumidor pode ser sorteado mais de uma vez, pois cada prêmio corresponde a um bilhete eletrônicos – que são numerados com base no resultado da Loteria Federal. “Por isso, quanto mais o consumidor pedir o CPF nos documentos fiscais – notas fiscais e bilhetes de passagem – maior a chance de ser sorteado. Lembrando que cada documento fiscal emitido com o CPF da pessoa cadastrada no Nota MT gera dois bilhetes, um para o sorteio mensal e outro pro especial”.

Durante o sorteio, o secretário adjunto orientou, ainda, que os cidadãos fiquem atentos para os golpes que são aplicados em nome do Nota MT e denunciem qualquer ação suspeita. Em alguns casos a secretaria entra em contato, por meio de ligação, principalmente quando existe algum erro no cadastro que impede o pagamento do prêmio ou quando a premiação está para expirar.

“Os golpes são feitos por SMS ou whatsapp informando que a pessoa foi sorteada e essa não é uma prática da Sefaz. Não enviamos esse tipo de comunicação. Além disso, o cidadão deve ficar atento e desconfiar dos valores informados, que são diferentes dos sorteados pelo Nota MT”, alerta Kleber Geraldino.

Para conferir se você é um dos ganhadores basta acessar o site ou aplicativo do Nota MT, clicar na opção ‘Sorteios’ e em seguida escolher o Sorteio nº 32 – Mensal Junho 2021.