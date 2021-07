MT: homem perde R$ 1 milhão após sofrer extorsão nas redes sociais; polícia investiga

Homem de 53 anos procurou a Polícia Civil para denunciar que está sendo vítima de extorsão e ameaças graves pelas redes sociais. A motivação não foi informada, mas desde que começou o ato, já perdeu quase R$ 1 milhão.

De acordo com as informações, o homem que é morador do interior de Mato Grosso contou que está sendo extorquido há algum tempo por diversas pessoas quais ele desconhece.

Segundo ele, os criminosos usam redes sociais, mandam mensagens de texto e até áudios usando grave ameaça para tirar dinheiro do homem. A motivação usada pelos bandidos não foi informada à reportagem.

Vítima deixou com a polícia o número dos telefones usados pelos criminosos, bem como dados bancários para onde o dinheiro é transferido. O valor já extorquido da vítima pode ultrapassar R$ 1 milhão. O caso é investigado.