AF: Escola Presbiteriana encerra 1º semestre com êxito no plano de ação pedagógico elaborado como enfrentamento ao período da pandemia

O ano de 2020 foi marcado, mundialmente, pelos impactos da pandemia da covid-19 na educação formal. As perdas pedagógicas e a defasagem escolar tornaram-se fatos a serem enfrentados com medidas pedagógicas pontuais na rotina das crianças. Ainda em 2020, a Escola Presbiteriana de Alta Floresta, realizou avaliações diagnósticas para mensurar tais impactos e em seguida elaborou um plano de ação pedagógico proposto para o ano de 2021.

Os desafios permanecem grandes, mas, com um trabalho planejado e com uma equipe pedagógica coesa, a Escola Presbiteriana encerra o 1º semestre/2021 com excelentes resultados. O Apoio Pedagógico Especializado ofertado no contraturno para crianças de todo o Ensino Fundamental elevou o nível pedagógico das crianças e minimizou os impactos causados pelo período de isolamento social e aulas remotas.

O projeto será desenvolvido durante todo o ano letivo, mas a escola já percebe os bons resultados ao finalizar o primeiro semestre. As duas últimas semanas do mês de junho foram dedicadas à entrega dos relatórios pedagógicos e também das notas referentes ao 2º bimestre.

A maior preocupação da Escola Presbiteriana de Alta Floresta, é atender com qualidade em todos os campos, seja ele no atendimento ao público, pedagógico ou até mesmo virtual.

São 40 anos na área da Educação, mostrando que mesmo diante das mudanças mundiais, está preparada para formar profissionais de sucesso.