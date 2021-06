Ao ‘Fantástico’, Juliette revela o que fez com prêmio de R$ 1,5 milhão

Um dos rostos mais desejados pelo mercado publicitário na atualidade, Juliette Freire, a vencedora do BBB 21, conversou com o “Fantástico”, da TV Globo, na noite deste domingo, 27. A campeã revelou que na terça-feira, 29, vai estrear seu documentário “Você Nunca Esteve Sozinha – O Doc de Juliette” na GloboPlay, plataforma de streaming da emissora, e deu algumas “palhinhas” de como está sua vida após a fama.

Dentre as a perguntas feitas pela jornalista Giuliana Girardi, uma acabou se tornando uma grande curiosidade nas redes sociais: o que Juliette já comprou com a bolada de R$ 1,5 milhão que faturou no BBB 21? Em resposta, curta e objetiva, ela respondeu: “Nada, eu não gastei 1 real ainda”, disse.

Na reportagem, Juliette também disse que sonha em fazer uma live com Caetano Veloso. A vencedora do Big Brother já se apresentou com Gilberto Gil e Elba Ramalho, e o documentário revela cenas exclusivas de bastidores em que ela se prepara para cantar com os mestres.

Sobre o documentário e a fama, Juliette diz que o público vai gostar pela identificação com ela. “O público vai conhecer a minha vida, de onde eu vim, porque eu sou assim e o que eu quero fazer. (…) Eu caio, eu tropeço, mas eu acho que, mais do que isso, as pessoas se identificaram com alguma vulnerabilidade minha ou qualidade”, contou ao programa.

Sem muito tempo para descanso desde 4 de maio, quando o reality show chegou ao fim, Juliette assumiu que está sentindo falta de ficar ao lado de sua família. “Queria ter passado mais tempo com os meus irmãos, com o meu pai, eu não consegui”, lamentou.