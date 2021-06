Secretaria de Assistência Social de Apiacás recebeu 400 cobertores do Programa Aconchego

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Apiacás recebeu na tarde dessa terça-feira (22) a doação de 400 cobertores do Programa Aconchego, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC). Esses cobertores serão distribuídos as famílias carentes que são triadas pelo CRAS.

De acordo com a secretária de assistência social, Sra. Karyne Scorsatto, esses cobertores chegaram em boa hora. “ Esses cobertores serão entregues as pessoas em vulnerabilidade pertencentes aos públicos assistidos pelo CRAS. Quero parabenizar a primeira-dama do estado Virginia Mendes pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo no Estado, e agradecer as doações dos cobertores, pois eles realmente chegaram em boa hora”. Diz a secretária.