GCCO prende dois assaltantes do Novo Cangaço em hotel de Nova Monte Verde

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (23) dois homens acusados de integrar a quadrilha de bandidos do Novo Cangaço, que roubou duas cooperativas de crédito e levou o terror ao Município de Nova Bandeirantes, no último dia 4.

A prisão foi efetuada por policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) enquanto os suspeitos estavam tentando comprar um carro em Nova Monte Verde, Município que fica na região de Nova Bandeirantes.

Segundo apurou a reportagem, os suspeitos estavam hospedados no Hotel Mato Grosso, porém eles foram abordados na rua pelos policiais. A informação repassada é que a dupla estava na única revendedora de veículos de Nova Monte Verde, a Minerim Motos & Carros.

Eles tentavam comprar um carro em dinheiro, com intuito de seguir fugindo do cerco policial montado em Nova Bandeirantes e regiões próximas.

Como eles estavam hospedados no Hotel Mato Grosso, as equipes da GCCO foram até o estabelecimento e recolheram as imagens de segurança para ajudar nas investigações.

Os dois homens, cujas identidades não foram reveladas, são os primeiros integrantes da quadrilha presos desde que se iniciou a caçada.

Até agora, seis dos assaltantes foram mortos em dois confrontos com policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) e Força Tática.

O primeiro aconteceu no dia 10 de junho, resultando na morte de Romário de Oliveira Batista, Luiz Miguel Melek e Maciel Gomes de Oliveira e Waldeir Porto Costa.

O segundo ocorreu na segunda-feira (21), quando morreram Diego de Almeida Costa e Adailton Santos da Silva.

Na noite de terça-feira (22), a Polícia Militar conseguiu recuperar mais R$ 45 mil provenientes do assalto, totalizando mais de R$ 250 mil já recuperados.