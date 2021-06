Mato Grosso perde Sabino Albertão, ícone do esporte

Um início de semana de luto para o esporte e para a educação mato-grossense que perdeu o ex-Secretário de Estado de Esportes e Lazer Professor Sabino Albertão Filho.

Pioneiro do esporte mato-grossense, Sabino sempre lutou pela classe e pela melhoria do esporte mas não conseguiu vencer a covid19.

A notícia do falecimento foi publicado através da rede social pela esposa Professora aposentada Cinira Albertão ex-atleta de basquetebol. “Comunico o falecimento do meu esposo Sabino Albertão Filho ao plano espiritual depois de lutar bravamente pela vida. Muitas orações é o que precisamos nesse momento”.

Casados desde 1973, tiveram 3 filhos: Rossana, Renata e Rejane Albertão que também perdeu a vida para a covid19.

Professor Sabino foi responsável direto pela realização de cursos de capacitação para os Professores de Educação Física de Mato Grosso e por estabelecer as bases da Lei de Incentivo ao Desporto que estimulassem e incrementassem a prática do esporte amador no território mato-grossense.

Um profissional visionário quanto à relação do esporte na escola e da busca de talentos esportivos por professores de Educação Física escolar. Nos anos 80, ao lado de outros profissionais, ajudou a criar os Jogos Estudantis de Mato Grosso.

Em nota, a UFMT através do seu diretor da Faculdade de Educação Física, Professor Tomires Campos, lembrou do grande alicerce que Sabino sempre foi e pelo apoio ao esporte mato-grossense:

“Sabino foi um dos alicerces da Faculdade de Educação Física nos anos 70-80, ministrando a disciplina de Voleibol, sendo inclusive, presidente da Federação Matogrossense de Voleibol. Foi Secretário Estadual de Esporte nos anos 90. Sua gestão foi responsável por uma série de cursos de capacitação para os professores de Educação Física do estado de Mato Grosso e por estabelecer as bases da lei de incentivo ao esporte. Era um visionário quanto à relação do esporte na escola e da busca de talentos esportivos por professores de Educação Física escolar.

Sabino havia perdido sua filha Rejane Melhorança Albertão no dia 18 e agora também é acometido por COVID que ceifou a vida deste ilustre do esporte de Mato Grosso.

Para a família, amigos e esportistas, nossos sinceros sentimentos”, finaliza a nota.