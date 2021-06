Visando a implantação de indústrias em Paranaíta, Prefeito Osmar e comitiva visitam instalações de Fecularia em Santiago do Norte

Um dos grandes planos do Prefeito Osmar é a geração de emprego e renda através de implantação de indústrias e comércios em Paranaíta, com este intuito uma comitiva liderada pelo gestor, iniciou uma visita técnica em Santiago do Norte a 700 km de Paranaíta, lá conheceram as instalações de uma Fecularia gerenciada pela cooperativa mista, um novo modelo de gestão e negócios apresentada em detalhes pelo coordenador Cristiano e pelo vice presidente da cooperativa, João Lindorio, a comitiva que buscou conhecimento e novas tecnologias, acompanhou desde a chegada da mandioca in natura na Fecularia, até o processamento final e posterior produção de polvilho azedo, em outro local, na sede da cooperativa. O vice presidente da cooperativa, João também explicou sobre o funcionamento da cooperativa, como iniciou até a fase da industrialização.

A comitiva do Prefeito Osmar teve uma calorosa recepção do produtor rural e empresário, Odir José, o popular Caçula, um líder comunitário que com sua família idealizaram o projeto de Santiago do Norte, apresentado em detalhes à comitiva que em seguida conheceu a propriedade do senhor Vitalino e família.

A intenção principal da visita foi conhecer a Fecularia e o modelo de implantação, gestão e produção. Caçula fez questão de levar a comitiva paranaitense a conhecer os demais projetos implantados em Santiago do Norte, o desafio da produção de mel em área de grande lavoura, a usina de reciclagem do lixo urbano e das fazendas, a produção da mandioca em grande escala e o Alambique que produz cachaça com qualidade e padrão exportação, todos esses projetos gerenciados por técnicos especializados.

O Prefeito Osmar, agradeceu Caçula pela disponibilidade em receber a comitiva e mostrar Santiago do Norte, parabenizou os técnicos que explanaram sobre os projetos. O gestor garantiu que os aprendizados e experiências serão usados no município e com parcerias fortes destacou que seu plano de governo pretende instalar a Fecularia em Paranaíta para fortalecer o homem do campo da agricultura familiar e vislumbra ter em Paranaíta outras indústrias implantadas, garantindo empregabilidade e renda à população.

Caçula agradeceu ao Prefeito Osmar e comitiva por escolher Santiago do Norte para visitar e destacou que será no futuro será uma das cidades promissoras do estado, por estar na rota do grão e pelos projetos que valorizam principalmente o homem do campo e a agricultura de precisão.

Os vereadores Naldo Silveira, Ismael Meireles, Soninha Berlanda e Jalison Cruz acompanharam a comitiva e exaltaram os projetos de governo do Prefeito Osmar e a grandiosidade dos projetos conhecidos em Santiago, disseram que o Legislativo trabalhará lado a lado com Executivo na busca de garantir bons projetos e implantar soluções para garantir um futuro de excelência aos munícipes.

A comitiva do Prefeito Osmar Mandacaru foi formada também pelo vice prefeito, Ederson Rado, pelo empresário, Arivanil Fernandes (Arizinho), o presidente da COOMASP, Diemersom Júnior, os secretários: Angelo Diosnel (Indústria e Comércio), Assis (Desenvolvimento), Daiane (Agricutura e Pecuária) e Assessoria de Comunicação e o Coordenador da Obras, Weslei Alves.