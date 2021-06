Cientistas identificam por que pacientes com Covid-19 desenvolvem coágulos

Os cientistas identificaram como e por que alguns pacientes com Covid-19 podem desenvolver coágulos com risco de vida, o que pode levar a terapias direcionadas que evitam que isso aconteça. O trabalho, liderado por pesquisadores da RCSI University of Medicine and Health Sciences, foi publicado no Journal of Thrombosis and Haemostasis .

Pesquisas anteriores estabeleceram que a coagulação do sangue é uma causa significativa de morte em pacientes com Covid-19. Para entender por que essa coagulação acontece, os pesquisadores analisaram amostras de sangue retiradas de pacientes com coronavírus na Unidade de Terapia Intensiva do Beaumont Hospital, em Dublin.

Eles descobriram que o equilíbrio entre uma molécula que causa a coagulação, chamada Fator de von Willebrand (VWF), e seu regulador, chamado ADAMTS13, é gravemente perturbado em pacientes com Covid-19 grave.

Quando comparado aos grupos de controle, o sangue de pacientes com Covid-19 apresentou níveis mais elevados das moléculas de VWF pró-coagulação e níveis mais baixos de ADAMTS anticoagulantes13. Além disso, os pesquisadores identificaram outras alterações em proteínas que causaram a redução de ADAMTS13.

“Nossa pesquisa ajuda a fornecer informações sobre os mecanismos que causam coágulos sanguíneos graves em pacientes com Covid-19, o que é fundamental para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes”, disse o Dr. Jamie O’Sullivan, o autor correspondente do estudo e conferencista de pesquisa no Irish Center para Biologia Vascular no RCSI.

“Embora mais pesquisas sejam necessárias para determinar se as metas destinadas a corrigir os níveis de ADAMTS13 e VWF podem ser uma intervenção terapêutica bem-sucedida, é importante que continuemos a desenvolver terapias para pacientes com Covid-19. As vacinas contra coronavírus continuarão a ser indisponível para muitas pessoas em todo o mundo, e é importante que forneçamos tratamentos eficazes para elas e para aqueles com infecções revolucionárias. “