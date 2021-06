Bombeiros e servidores da Sema são habilitados para utilização de pás carregadeiras

Com o objetivo de possibilitar que servidores possam operar pás carregadeiras para a realização de aceiros preventivos, e ainda, a remoção dos maquinários em caso de apreensão em crime ambiental, foram capacitados 25 servidores, entre Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso pertencentes ao Batalhão de Emergências Ambientais e sete comandos regionais, e analistas ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT).

O curso foi realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica, localizado no município de Sorriso (397 km distante de Cuiabá), durante os dias 3 e 5 de junho. Os servidores adquiriram habilidades sobre a operação básica de uma pá carregadeira, a manutenção, e noções de mecânica.

Ter profissionais habilitados para a operação de maquinários melhora o desempenho das equipes nas fases de prevenção, executadas por meio dos Planos de Prevenção das Unidades de Conservação, em que estão previstas as linhas de defesa (aceiros).

A Operação de pás carregadeiras também é essencial em casos de remoção por flagrante de uso em crime ambiental, pois possibilita a remoção do maquinário, que é uma forta de desaparelhar infratres, e ainda, frear o desmatamento ilegal que estava ocorrendo na área.

A ação de preparação terá continuidade dos dias 21 a 26 de junho, com o curso de Operação de Trator Agrícola, que terá os mesmos alunos formados na primeira etapa como público.