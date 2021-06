Relatório dos EUA indica que coronavírus pode ter vazado de laboratório

Resultado da avaliação de um centro nacional de pesquisa foi publicada pelo The Wall Street Journal e baseou-se na análise genómica do novo coronavírus. Laboratório autor da investigação recusou-se a comentar o caso.

Um relatório sobre as origens da Covid-19 elaborado por um laboratório do Governo dos Estados Unidos concluiu que a hipótese que alega a fuga do novo coronavírus de um laboratório chinês em Wuhan é plausível e merece mais investigação.

A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal esta segunda-feira (07.06), citando pessoas familiarizadas com o documento confidencial da unidade de investigação.

O estudo foi feito em maio de 2020 pelo Laboratório Nacional Lawrence Livermore na Califórnia e foi referido pelo Departamento de Estado ao conduzir um inquérito sobre as origens da pandemia durante os meses finais da administração do Trump.

A avaliação do Lawrence Livermore baseou-se na análise genómica do novo coronavírus, publicou o jornal. O laboratório recusou-se a comentar a reportagem.

O Presidente Joe Biden disse no mês passado que tinha ordenado aos serviços de inteligência para intensificarem as buscas de explicações sobre a origem do vírus.

Hipóteses consideradas

As agências de inteligência dos EUA estão a considerar dois cenários: o vírus resultou de um acidente de laboratório ou surgiu do contacto humano com um animal infectado. No entanot, ainda não há uma conclusão, segundo Biden.

Um relatório dos serviços secretos norte-americanos ainda confidencial circulou durante a administração de Donald Trump, dando conta de que três investigadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, teriam ficado tão doentes em novembro de 2019 que teriam buscado cuidados hospitalares, segundo fontes do Governo americano.

Os funcionários dos EUA acusaram a China de falta de transparência sobre a origem do vírus, uma acusação que Pequim negou.