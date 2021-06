MT registra 1.109 novos casos de Covid-19 e 43 mortes nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde deste sábado (5), 415.669 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 11.141 óbitos em decorrência do coronavírus no estado.

Foram notificadas 1.109 novas confirmações de casos de coronavírus no estado e 43 mortes nas últimas 24 horas. Dos 415.669 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 13.069 estão em isolamento domiciliar e 389.684 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 454 internações em UTIs públicas e 372 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 85,98% para UTIs adulto e em 42% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (87.486), Rondonópolis (30.224), Várzea Grande (28.728), Sinop (20.475), Sorriso (14.319), Tangará da Serra (14.250), Lucas do Rio Verde (12.725), Primavera do Leste (10.727), Cáceres (8.851) e Alta Floresta (7.964).