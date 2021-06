Bandidos assaltam cooperativas de crédito no Nortão, queimam veículo e soltam reféns

O assalto ocorreu ontem, em duas cooperativas de créditos, no centro de Nova Bandeirantes (521 quilômetros de Sinop). A informação foi confirmada, ao Só Notícias, pela Polícia Militar de Nova Monte Verde.

Diversos bandidos, usando fuzis, pistolas, encapuzados e com roupas camufladas danificaram e invadiram as agências, roubaram dinheiro, colocaram cerca de 10 reféns em caminhonetes e fugiram, por uma rodovia. Eles soltaram os reféns, que não foram feridos e voltaram para a cidade. Em seguida, incendiaram uma caminhonete, na cabeceira da ponte de madeira, sentido ao distrito de Japuranã (38 km de Bandeirantes) para dificultar a ação da polícia.

A polícia apura se, em uma pista, estaria um avião que, supostamente, seria usado pelos bandidos na continuidade da fuga, informou uma fonte da PM. Também é investigado se eles poderiam ter fugido sentido Juara.

O assalto é na modalidade ‘novo cangaço’ com reféns usados como escudos humanos. Em uma das agências, cerca de 12 homens acabaram sendo obrigados a ficarem na frente, sem camisas, com as mãos na cabeça, enquanto os bandidos roubavam dinheiro. Eles fizeram diversos disparos para o alto para intimidar ação da polícia. Houve muito medo e apreensão de moradores.

Um tenente da PM acaba de confirmar que um avião, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e outras duas, com policiais do BOPE, estão fazendo buscas na região para capturar a quadrilha. Uma equipe policial de Alta Floresta também trabalha nas buscas

Nova Bandeirantes tem cerca de 15 mil habitantes, está entre os maiores produtores de café em Mato Grosso e tem sua economia baseada também na pecuária e extrativismo florestal. Até 1988 era distrito de Alta Floresta.