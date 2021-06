Profissionais da rede estadual de educação em Várzea Grande começam a ser vacinados na quinta-feira (03)

Profissionais da rede estadual de educação de Várzea Grande começam a ser vacinados nesta quinta-feira (03.06) contra a Covid-19. Conforme o cronograma da Prefeitura, haverá dois postos de vacinação no município: um no Parque Berneck e outro na Univag, no bairro Cristo Rei.

Os profissionais da educação precisam estar atentos à documentação exigida no momento da imunização. É necessário apresentar holerite de maio de 2021, cópia do cartão do SUS e cópia de um documento pessoal com foto. Sem a apresentação destes três documentos não será possível realizar a imunização. A Prefeitura esclarece ainda que não será necessário fazer cadastro online.

Cada unidade escolar deverá vacinar seus profissionais conforme horário pré-definido. A agenda (descrita abaixo) foi previamente enviada aos gestores de cada instituição.

Moram em Várzea Grande 2.291 servidores da rede estadual de ensino, sendo 1.970 professores, 194 Apoio Administrativo Educacional (AAE), 126 Técnicos Administrativos Educacionais e um auxiliar de administração.