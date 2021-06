Prefeitura Municipal esclarece a respeito do ranking de vacinação divulgado pelo Governo do Estado

A Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Saúde, vem a público, esclarecer a respeito do ranking de vacinação, divulgado pelo Governo do Estado. Alta Floresta, desde o começo da vacinação, segue corretamente as normas técnicas do Ministério da Saúde, e o ranking do Estado, não considera as 2ª doses que estão reservadas.

Algumas cidades não reservaram a segunda dose para a população, e hoje, por falta de insumos, novas doses não chegaram e não estão conseguindo dar a segunda dose para quem era de direito, fazendo com que a pessoa perca a sua dose, gerando mais filas e acarretando outros problemas por não terem a segunda dose.

Existem 1.555 doses reservadas no Escritório Regional de Saúde, conforme determinação do 47° AD Referendum, publicado em 19 de maio de 2021, A quantidade de doses destinadas a população é de 14.813, sendo já aplicadas 11.149 doses, divididos em 1ª dose 7.750 e 2ª dose 3.669. Precisamos respeitar as normas técnicas para garantir a segunda dose para quem já tomou a primeira. É primeiramente uma questão de saúde e de respeito com a população.

Estamos vacinando todos os dias, sem interrupções, mas sempre respeitaremos as normas técnicas exigidas pelo Ministério da Saúde.

As inconsistências de informações dos rankings tem sido pauta nas reuniões de CIB (Comissão de Intergestores Bipartite) e CIT (Comissão Intergestores Tripartite)