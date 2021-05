Filho de Whindersson Nunes nasce prematuro após 6 meses de gravidez

O filho do humorista Whindersson Nunes e da engenheira civil Maria Lina Deggan, nasceu no sábado (29), depois de 6 meses de gestação, em uma maternidade em São Paulo. O casal divulgou o nascimento prematuro do pequeno João Miguel pelas redes sociais. Hidelbrando Batista, pai do humorista, disse que a criança está na UTI: “vamos orar para ele sair bem”, pediu.

“Ontem eu conheci meu filho, e a primeira vez que encostei nele foi com se eu encostasse em um pedaço de Deus”, escreveu Whindersson pelo Instagram. “Que ele seja forte como a mãe e insistente como o pai!”.

“João Miguel nasceu prematuro, com 22 semanas e 2 dias. As coisas, às vezes, não são com imaginamos, mas tudo tem um motivo e um propósito”, escreveu Maria Lina Deggan.

“Ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado, a mãe dele foi uma leoa demais”, narra o humorista. “Quando disserem que ele nunca lutou por nada, vamos poder responder que só pela vida, e graças a Deus e a energia de quem quer nosso bem superaram tudo”, finaliza o humorista.