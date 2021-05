Itália passa dos 4,2 milhões de casos de Covid-19

A Itália registrou 3.937 casos e 121 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 4.201.827 e 125.622 os contágios e as vítimas, respectivamente, desde o início da pandemia, informou o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (26).

Já o número de casos ativos, que desconta falecimentos e curas, caiu para 260.029, o menor desde 27 de outubro. São 8.116 casos a menos em um dia, a 24ª queda consecutiva no número.

Dos pacientes que lutam contra o coronavírus Sars-CoV-2, a maioria está em isolamento domiciliar (250.633). Já 1.278 estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e 8.118 estão hospitalizados em departamentos de menor gravidade.

Também esses apresentam queda constante: são 45 a menos na UTI e 439 a menos nas demais unidades, já considerando as entradas e saídas.

A média móvel de contaminações diárias voltou a cair e está em 4.189 (eram 4.413 na terça-feira) e a de óbitos está em 139 (eram 143 ontem).

A quantidade de pessoas recuperadas subiu para 3.816.176, uma alta de 11.930 pessoas em um dia.

Com os dados sob controle, a Itália já debate sobre as regras mais brandas de controle sanitário para as regiões que tenham menos de 50 casos a cada 100 mil habitantes. As novas medidas devem ser anunciadas em breve.