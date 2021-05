Cientista identificam vírus da gripe com potencial se tornar uma nova pandemia

O mundo ainda tenta se livrar da pandemia da covid-19, que já causou a morte de milhares de pessoas em todo o mundo, e a possibilidade de um novo surto na saúde global já causa preocupação entre os cientistas.

Os cientistas chineses que, em dezembro de 2019, alertaram sobre o perigo do SARS-CoV-2 detectaram agora uma variação do vírus da gripe aviária chamada de H5N8, que tem grande potencial de se disseminar entre humanos.

Em artigo publicado na revista científica Science, os virologistas Weifeng Shi e George F. Gao alertaram que as mutações da gripe aviária podem ser desastrosas.

“Vários tipos do vírus da gripe aviária têm potencial zoonótico porque foi demonstrado que eles cruzam a barreira das espécies, transmitindo para mamíferos, incluindo humanos. O monitoramento deve ser contínuo e vigilante para evitar mais transbordamentos, que podem resultar em pandemias desastrosas”, alertam os especialistas, com base no artigo publicado na última semana, conforme o R7.

Como o H5N8 tem alta capacidade de ligação ao receptor do tipo humano, a preocupação é que ela possa se propagar rapidamente entre aves, atingindo, consequentemente, as pessoas.

Já foram detectados os primeiros casos de infecção. Eles ocorreram na Rússia, em dezembro de 2020, mas só foram confirmados em fevereiro deste ano.

Sete trabalhadores de uma fazenda avícola, que cuidavam de aves contaminadas, tiveram os exames analisados e detectaram a presença do H5N8.

De acordo com informações da agência de saúde russa, os pacientes não apresentaram sintomas relevantes e a doença não apresentou transmissão entre humanos.