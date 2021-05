34 prefeituras de MT afirmam ter capacidade para armazenar vacina da Pfizer

Em pelo menos 34 municípios de Mato Grosso existe estrutura para armazenar a vacina da Pfizer contra a covid-19, que precisa ficar guardada a, pelo menos, -25º C para não perder a eficácia. O dado consta no boletim da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), realizado entre 17 e 20 de maio.

Responderam aos questionamentos da CNM 94 dos 140 municípios de Mato Grosso. Destes, 35 revelaram ter câmara fria própria ou de terceiros para armazenar o imunizante. Outros 45 prefeitos responderam que não possuem esse tipo de estrutura e 15 não enviaram resposta para o quesito. Outros 12 prefeitos informaram ter interesse em comprar o equipamento para armazenar as doses.

Até o momento apenas Cuiabá e Várzea Grande receberam as doses da Pfizer, justamente por causa do problema com o armazenamento. A câmara fria não é das comuns e precisa ser mais potente para guardar as vacinas. O governo do Estado anunciou que começará a enviar este imunizante para os municípios que têm estrutura, mas ainda não divulgou datas.

O boletim também mostrou que 57 prefeituras já começaram a imunização das grávidas e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto). Outros 37 municípios ainda não entraram nessa etapa da vacinação, mesmo com a inserção deste grupo no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

Dados do Ministério da Saúde mostram que até 20 de maio foram aplicadas 804.743 doses em Mato Grosso, sendo 543.508 na 1ª dose e 261.235 na 2ª dose. O estado possui 3,5 milhões de habitantes.