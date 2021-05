Cientistas identificam novo coronavírus de origem canina transmissível a humanos

Um novo coronavírus de origem canina foi identificado pelos pesquisadores norte-americanos. As amostras foram detectadas na Malásia, mas ainda não é possível saber se esse vírus pode se replicar no corpo, causar doenças ou ser transmitido entre pessoas.

Se confirmado como um patógeno, pode representar o oitavo coronavírus único conhecido por causar doenças em humanos.

De acordo com o La República, a pesquisa foi iniciativa do epidemiologista Gregory Gray, da Duke University. Entre 2017 e 2018, o especialista e sua equipe coletaram amostras da mucosa nasal de pacientes com pneumonias recorrentes em um hospital da Malásia. Oito deles apresentavam vestígios de coronavírus canino no trato respiratório superior.

O cientista chegou a pensar que se tratava de um erro e enviou as amostras para a virologista Anastasia Vlasova, uma especialista mundial em coronavírus animais da Ohio State University, que confirmou que era esse vírus.

“Nossas descobertas ressaltam a ameaça à saúde pública dos CoVs animais e a necessidade de conduzir uma melhor vigilância para eles”, destacam os cientistas em artigo acadêmico.