Após reabrir shopping em meio à crise do coronavírus, prefeito de Blumenau agora suplica: ‘por favor, nos ajudem’

Em abril deste ano, o prefeito de Blumenau, em Santa Catarina, Mário Hildebrandt (Podemos-SC), autorizou a reabertura do comércio na cidade, tornando-se um dos primeiros municípios brasileiros a liberar o funcionamento de shoppings centers em meio à crise do novo coronavírus. A decisão foi tomada após portaria publicada no Diário Oficial do Estado.

Naquele mês, um vídeo com fila, aglomeração, música de boas vindas e muita expectativa, circulou pelas redes sociais. A festa, que lembrava uma grande inauguração, se tratava da reabertura do Neumarkt Shopping. O estabelecimento ficou fechado por mais de um mês, por causa do novo coronavírus.

Ontem (23), no entanto, o prefeito suplicou, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, para que a população catarinense colocasse em prática o distanciamento social, seguindo as recomendações das autoridades da Saúde, para conter a propagação do vírus.

“Por favor, nos ajudem. Cada cidadão tem uma parte importante nessa caminhada. Nos ajudem a vencer o coronavírus. Mantenha o distanciamento social, lave as mãos, use álcool gel, use máscara, não saia de casa se não você não precisar”, disse.

O município chegou a marca de 1.667 pessoas diagnosticadas com o vírus, segundo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Promoção de Saúde da prefeitura de Blumenau divulgado ontem (23).

Somente nos últimos 10 dias, foram 570 novos casos. Até o dia 13 de junto, eram 1.097 testes positivos registrados.

Hildebrandt afirmou que já existe um comitê trabalhando na definição de estratégias para frear o avanço do novo coronavírus. Porém, ele não adiantou quais ações serão feitas.

