Tiro e queda de 17 de junho 2020

Ontem o município de Nova Bandeirantes confirmou os dois primeiros casos de Covid 19 em seu boletim diário de acompanhamento. Na prática, dos municípios que compõem o polo Alta Floresta, apenas Apiacás e Carlinda ainda não confirmaram casos. O primeiro a ter registro foi Nova Monte Verde, logo no início da pandemia, em seguida Alta Floresta, depois Paranaíta e agora Nova Bandeirantes, isso não significa que Apiacás e Carlinda estão imunes ao vírus, muito pelo contrário, durante esse período, desde 11 de março, quando a pandemia foi decretada, já foram atendidos pacientes das duas cidades em estado moderado no hospital regional, que resultou em registro de síndromes respiratórias, tão somente.

O surgimento de casos em Nova Bandeirantes fez as autoridades locais se mobilizarem no sentido de preparar uma “ala covid” na saúde pública, para não depender de fazer transferência de todos os casos suspeitos, assintomáticos ou com sintomas considerados leves, isso só ocorrerá quando houver necessidade, nos informou uma fonte.

Enquanto isso, aqui em Alta Floresta, o dia foi de intensa discussão em torno das intercorrências geradas pela pandemia. Um dos principais restaurantes de Alta Floresta, o Paolla, na área central, foi interditado, acusado de descumprir o toque de recolher, que é às 21 horas. Outro restaurante grande recebeu multa pelo mesmo motivo. Conversando com uma pessoa do serviço público, recebi a seguinte explicação, diante do primeiro descumprimento da regra, ocorre a multa, no segundo, a interdição, o que se impõe dizer que no caso do Paolla já era a segunda ocorrência de descumprimento. O Paolla ficou fechado desde março, após os primeiros decretos emitidos pela prefeitura e que eram rígidos, quando os empresários aproveitaram para “repaginar” o ambiente, havia retornado os atendimentos há pouco mais de um mês.

Por fim, ainda sobre a Covid, segundo a imprensa da capital, em matéria com ampla repercussão, o Governo do Estado teria emitido uma orientação para que Alta Floresta decretasse o “lockdown” em função do nível de contagiosidade que a pandemia alcançou. Ontem foram registrados mais 4 casos elevando para 110 o numero de infectados, duas pessoas estão internadas na ala covid do HRAS.

Outro dado que assusta muito é o numero de notificações diárias, ontem foram mais 17 notificações, elevando o numero de suspeitos para 118. Até agora foram notificados 471 casos. O boletim oficial aponta 3 mortes (mas o povo de Alta Floresta sabe que uma quarta morte de pessoa daqui, que pegou Covid aqui, foi encaminhado para o Paraná, e não consta nos dados oficiais).

Em resposta à imprensa, por meio de sua assessoria, o prefeito revelou que espera uma reunião hoje com o comitê estadual de enfrentamento ao Covid 19, para definir se segue ou não as orientações do Governo Estadual.

Você já parou para imaginar o que é o lockdown? A resposta é simples, é aquele decreto que o prefeito Asiel Bezerra decretou no final de março, no início da epi/pandemia e que atrasou a chegada do vírus em Alta Floresta. Hoje pode ser, as autoridades sanitárias é que podem responder isto, que nós tenhamos medidas ainda mais rígidas, já que agora não se trata de evitar a chegada do vírus, mas sim de controlar sua agressividade, e eliminar ele “de vez”. Com a circularidade que se tem nas ruas da cidade, dificilmente se consegue muita coisa se não houver rigidez nas ações.